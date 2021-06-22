Yerli ve genç

Trabzonspor'dakadroya katılan 4 yabancıoyuncunun da yaşının30 üzeri olması dikkatçekmişti. İlk etapta takımakatmak istediği yerlileri detecrübeli isimlerden seçmeyiplanlayan teknik direktörAbdullah Avcı, dahasonra Başkan Ahmet Ağaoğluve Başkan YardımcısıErtuğrul Doğan ile bir görüşmeyaparak, "Genç vegelecek vadeden futbolcular"alınması konusundafikir birliğine vardı. Ancakgündemdeki yerlilerin maliyetlerininçok artması nedeniyleyeni bir oyunculistesinin hazırlanmasınakarar verildi. AbdullahAvcı, yardımcı antrenörlerve futbolcu izlemekomitesi tarafından hazırlananyeni yerli transferlistesinde gurbetçive genç milli oyuncularında yer aldığı genişbir havuz oluşturulduğuöğrenildi.