Haberler Trabzonspor Yerli ve genç

Yerli ve genç

Yönetim, ile değerlendirme yaparak, yerli oyuncu transferlerinin ağırlıklı olarak genç ve gelecek vadeden isimlere dönük yapılmasını kararlaştırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Yerli ve genç
'da kadroya katılan 4 yabancı oyuncunun da yaşının 30 üzeri olması dikkat çekmişti. İlk etapta takıma katmak istediği yerlileri de tecrübeli isimlerden seçmeyi planlayan teknik direktör , daha sonra Başkan ve Başkan Yardımcısı ile bir görüşme yaparak, "Genç ve gelecek vadeden futbolcular" alınması konusunda fikir birliğine vardı. Ancak gündemdeki yerlilerin maliyetlerinin çok artması nedeniyle yeni bir oyuncu listesinin hazırlanmasına karar verildi. Abdullah Avcı, yardımcı antrenörler ve futbolcu izleme komitesi tarafından hazırlanan yeni yerli transfer listesinde gurbetçi ve genç milli oyuncuların da yer aldığı geniş bir havuz oluşturulduğu öğrenildi.
SON DAKİKA