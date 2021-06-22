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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Efecan Karaca sesleri! Bonservis...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Abdullah Avcı ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz devi, Alanyaspor’un sağ kanadı için yeniden devreye girdi. 31 yaşındaki futbolcuya ‘Bonservisi al gel’ denildi. Bu transfer için büyük paralar ödenmeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Efecan Karaca sesleri! Bonservis...

Trabzonspor; , , ve transferlerini yaparak sezona çok hızlı bir giriş yaptı.

Bordo-mavililerde şimdi de gözler yerli transferinde. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için bordo mavili takım yeniden harekete geçti.

31 yaşındaki sağ kanat ile görüşmelerine devam eden yönetim, bu transferde yüksek bonservis bedeli ödemeyi istemiyor. Oyuncu cephesinin Trabzonspor'un bu talebi doğrultusunda fedakarlık yaparak bordo mavili ekibe transferlerini hızlandırması bekleniyor. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Karaca'ya ''Bonservis sorununu çöz ve gel'' denildi.

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