Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Efecan Karaca sesleri! Bonservis...

Trabzonspor; Peres, Marek Hamsik, Gervinho ve Koita transferlerini yaparak sezona çok hızlı bir giriş yaptı.

Bordo-mavililerde şimdi de gözler yerli transferinde. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için bordo mavili takım yeniden harekete geçti.

31 yaşındaki sağ kanat ile görüşmelerine devam eden yönetim, bu transferde yüksek bonservis bedeli ödemeyi istemiyor. Oyuncu cephesinin Trabzonspor'un bu talebi doğrultusunda fedakarlık yaparak bordo mavili ekibe transferlerini hızlandırması bekleniyor. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Karaca'ya ''Bonservis sorununu çöz ve gel'' denildi.