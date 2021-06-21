Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a 2 dev talip! İşte istenen rakam

Son dakika transfer haberleri: Trabzonsporlu 'a 2 dev talip! İşte istenen rakam

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gösterdiği performansla A Milli Futbol Takım kaleciğine kadar yükselen için transfer ısrarı sürüyor. Ay-yıldızlı forma ile 'de iyi bir grafik çizemese de yaptığı kurtarışlarla turnuvadaki tüm kalecileri geride bırakan Uğurcan Çakır için 2 dev kulüp devrede... Öte yandan bordo-mavili yönetimin Uğurcan Çakır için istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a 2 dev talip! İşte istenen rakam

, müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ı sezon içinde satmama kararı almıştı. Bordo-mavili idareciler "'yi bekleyelim. Orada piyasasını yükseltebilir" düşüncesindeydi. Milli Takımımız turnuvaya iyi bir grafik çizemese de 25 yaşındaki eldiven yine de parladı. Başarılı kaleci yaptığı kurtarışlarla kupaya damga vurmayı başardı. Başkan da Uğurcan ile 3 kulübün yakından ilgilendiğini. 2'sinin ilgisinin üst düzeyde olduğunu kaydetti. Bu iki kulübün 'dan ile 'den olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin, istenilen bonservis şartları oluşması halinde EURO 2020 sonrası Uğurcan'ı bu iki kulüpten birine göndermesi bekleniyor.

AĞAOĞLU AÇIKLADI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 'ın EURO 2020 sonrası transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Uğurcan'ı isteyen kulüp, yüksek kalibreli bir ekibi. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu. EURO 2020 sonrası iş netleşir" ifadelerini kullandı.

HEDEF 20 MİLYON EURO

, 'yı 'e 18 milyon euro'ya satmıştı. Hedef pandemi şartlarının piyasayı düşürmesine rağmen Uğurcan Çakır'ı bu rakamın üzerinde bir bedelle göndermek. Yönetim 20 milyon euro'luk bir beklenti içinde.

SON DAKİKA