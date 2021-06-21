Son dakika transfer haberleri: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a 2 dev talip! İşte istenen rakam

Trabzonspor, müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ı sezon içinde satmama kararı almıştı. Bordo-mavili idareciler "EURO 2020'yi bekleyelim. Orada piyasasını yükseltebilir" düşüncesindeydi. Milli Takımımız turnuvaya iyi bir grafik çizemese de 25 yaşındaki eldiven yine de parladı. Başarılı kaleci yaptığı kurtarışlarla kupaya damga vurmayı başardı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan ile 3 kulübün yakından ilgilendiğini. 2'sinin ilgisinin üst düzeyde olduğunu kaydetti. Bu iki kulübün Fransa'dan Monaco ile İngiltere'den Tottenham olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin, istenilen bonservis şartları oluşması halinde EURO 2020 sonrası Uğurcan'ı bu iki kulüpten birine göndermesi bekleniyor.

AĞAOĞLU AÇIKLADI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrası transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Uğurcan'ı isteyen kulüp, yüksek kalibreli bir Avrupa ekibi. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu. EURO 2020 sonrası iş netleşir" ifadelerini kullandı.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Fırtına, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 18 milyon euro'ya satmıştı. Hedef pandemi şartlarının piyasayı düşürmesine rağmen Uğurcan Çakır'ı bu rakamın üzerinde bir bedelle göndermek. Yönetim 20 milyon euro'luk bir beklenti içinde.