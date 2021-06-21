Trabzonspor'dan Trauco hamlesi

Bordo-mavili ekipte gözler sol bek transferine çevrildi. Abdullah Avcı bu pozisyon için kampta Anders Trondsen'i deneyecek ancak deneyimli hocanın ilk tercihi yine de 'devşirme' değil gerçek bir sol beki orada kullanmak. Karadeniz ekibi kısa süre önce gündemine Miguel Trauco'yu almıştı. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Saint Etienne'in sol beki için Karadeniz temsilcisi bir harekat daha başlattı. Fransız kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan 29 yaşındaki Perulu futbolcu için yeni bir temas kuruldu. Saint Etienne'in 1 yıl sözleşmesi olan Trauco için kapıyı 1.8 milyon Euro'dan açması yüksek bulunmuştu. Fırtına 1.1 milyon euro öneriyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için Flavio ve Diabate kiralanacak.

DAYANIKLI VE TEKNİK

Karadeniz ekibinin renklerine bağlamak istediği Miguel Trauco; Virgen Chapi alt yapısında yetiştikten sonra Bolognesi, Tarapota, Comercio, Universitari ve Flamengo'da forma giydikten sonra G.Amerika'yı Saint Etienne için terk etti. Sol bek haricinde sol önde de oynayabilliyor. Dayanıklı olduğu kadar teknik bir oyuncu.

26 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Miguael Trauco geçtiğimiz sezon Saint Etienne formasıyla 26 maça çıktı. Başarılı sol bek 2 asistle oynadı, gol kaydedemedi. Doğru pozisyon alabildiği için sezonu sadece 1 sarı kartla tamamladı. Hiç kırmızı kart görmedi.