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Son dakika TS transfer haberleri | ’ı gündemine aldı

'de yeni sezona hazırlanan , transfere hızlı başlamıştı. Kadrosuna , ve gibi yıldızları katan , son olarak 'dan 'yı bedelsiz olarak transfer etmişti. Bordo mavililer transferde yerli isimlere yönelirken, gündeme ile sözleşmesi sona eren ’ı gündemine aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:07
Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor Onur Atasayar’ı gündemine aldı

Takımda kimse ile vedalaşamaması durumunda sadece 1 yabancı transfer etme hakkı bulunan ve bu kontenjanını için kullanması beklenen bordo mavililer diğer bölgeler için rotasını yerli oyunculara çevirdi.

, ve orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan ekibinin ile sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu 'ı gündeme aldığı öğrenildi.

Bonservis ödenmeyecek olması 26 yaşındaki oyuncunun transferini daha cazip hale getirirken Hürriyet'in haberine göre yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşmaya çok yaklaştığı öğrenildi.

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