Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yabancı kuralı sonrası 4 ayrılık daha!

Son dakika spor haberi: 'da yabancı kuralı sonrası 4 ayrılık daha!

Son dakika spor haberi: 'nin yeni yabancı kuralı kararını açıklamasının ardından 'da kadro mühendisliği planı revize edildi. Şimdiye kadar , , ve 'yı kadrosuna katarak 4 yabancı transferini bitiren bordo-mavililerde bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Teknik direktör 'nın raporuna göre hareket eden Trabzonspor'da ve kiralanacak. Bonservis bedeli beklenen ve 'a gelecek transfer teklifleri değerlendirmeye alınacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 13:35
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yabancı kuralı sonrası 4 ayrılık daha!

Transferin hızlı takımı , , , ve 'yı kadrosuna kattı. Operasyonu sürdüren bordo-mavililerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. 61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi, 'nin yabancı kuralı sonrası bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

2 İSİM KİRALIK LİSTESİNE KONULDU
Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen ve 'yi kiralayacak. 2 oyuncu içinde lig içinden takım arayışları sürerken ilerleyen haftalarda takımların netleşmesi bekleniyor.


EKUBAN VE DJANINY'DEN BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bonservis bedeli beklenen ve için henüz tatmin edici teklifler gelmedi. Bordo-mavili yönetim, şartlarına uyacak teklifleri değerlendirmeye alacak.

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