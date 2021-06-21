Haberler Trabzonspor Barış Alper’de takas formülü

’de takas formülü

Karadeniz temsilcisi, 'nden Yılmaz'ı renklerine bağlamak istiyor. Ancak Başkent ekibinin 3 milyon euro gibi astronomik bir bonservis talep etmesi şu aşamada transferin önünü tıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Barış Alper’de takas formülü

Karadeniz temsilcisi, 'nden Yılmaz'ı renklerine bağlamak istiyor. Ancak Başkent ekibinin 3 milyon euro gibi astronomik bir bonservis talep etmesi şu aşamada transferin önünü tıkıyor. Keçiörengücü indirime giderse, 21 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacak. Takas formülü de devreye girebilir.

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Trabzonspor'un kadrosuna katmak için harekat başlattığı Barış Alper Yılmaz'a temsilcisi Lille talip. Lille, Türkiye'den daha önce , , ve 'yı renklerine bağlamıştı. Şimdi de Barış Alper Yılmaz için düğmeye bastılar. Onların ilgisi sebebiyle bonservisi düşmüyor.

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