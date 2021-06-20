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Son dakika transfer haberi: onay verdi! Eski Beşiktaşlı 'a

Son dakika transfer haberi: Transferin hızlı takımı 'un durmaya niyeti yok. , , ve 'yı kadrosuna katan bordo-mavililerde gözler mevkisine çevrildi. Listesinde birçok isim bulunan , teknik direktör 'nın olumlu rapor verdiği 'nun peşine düştü. Yönetimin, Şilili futbolcunun transferi için görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 13:26
Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı onay verdi! Eski Beşiktaşlı Enzo Roco Trabzonspor'a

ile yolların ayrılmasını kesinleşmesinin ardından bordo-mavililerde gözler savunma hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Teknik direktör 'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

ENZO ROCO LİSTEDE!
Haber 61'in haberine göre; Yapılan transfer listesinin üst sıralarında ise geçtiğimiz sezon 'da oynayan yer alıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Trabzonspor'un ile sözleşmesi sona eren Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Enzo Roco'yu transfer etmek için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk için alternatifli bir kadro kurmak istediği ve Enzo Roco'nun katkı sağlayacak bir oyuncu olacağını yönetime rapor ettiği belirtildi.

Bilindiği üzere Enzo Roco 2018 yılında takımlarından 'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde forma giyen Enzo Roco daha sonra Karagümrükspor'un yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon forma giydiği Karagümrükspor'da 31 maça çıkan oyuncu 3 gol, 1 asist ile oynadı.

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