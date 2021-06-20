Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Cristian Tello, Kolasinac, Rene Rodrigues Martins...

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Cristian Tello, Kolasinac, Rene Rodrigues Martins...

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik'i kadrosuna katmıştı. Transfer harekatına devam eden bordo mavili ekip, yerli transferine de ağırlık verdi. ristian Tello, Kolasinac, Rene Rodrigues Martins gibi isimler listede yer alıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:16
Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Cristian Tello, Kolasinac, Rene Rodrigues Martins...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

MERT GÜNOK

EURO 2020'nin ardından Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor, 'ımızın yıldızlarından Mert Günok'u gündemine aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Genç futbolculara yönelmek isteyen Trabzonspor, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. Ancak talep edilen yüksek ücretler sebebiyle transfer askıya alındı.

BURAK KAPACAK

Süper Lig devlerinin talip olduğu Burak Kapacak, Trabzonspor'un da gündeminde yer aldı. Abdullah Avcı'nın tarzını çok beğendiği Burak Kapacak için girişimler devam ediyor.

ALEXANDER SÖRLOTH

Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile görüşüyor. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi.

CRISTIAN TELLO

Trabzonspor, Cristian Tello transferinde Barcelona engeline takıldı. 3 milyon euro teklif kabul edilse bile, sonradan satıştan yüzde 25 pay sahibi olan Barcelona ile anlaşma sağlanamadı.

SEAD KOLASINAC

Adı Fenerbahçe de anılan 27 yaşındaki Kolasinac, 'in yeni sezonda da kadrosunda düşünülmüyor. Bordo-mavililer, Boşnak oyuncuyu ikna etmek için harekete geçti.

RENE RODRIGUES MARTINS

Marlon'un yerine sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a, Flamengo forması giyen Rene Rodrigues Martins önerildi. Abdullah Avcı'nın olumlu rapor vermesi halinde transfer gerçekleşebilir.

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