Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

Trabzonspor, savunmasına Bruno Peres, orta sahaya Marek Hamsik ve kanada Gervinho'yu renklerine bağlamıştı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk için 'marka' transferlerin sürmesi gerektiğini belirtmişti.
En kritik mevki olan forvet için de aynı kalibrede bir yıldız transferi talep etmişti. Bordo-mavili yönetimin önüne Diego Costa'dan Edin Dzeko'ya kadar birçok isim gelmişti. Ancak hem Abdullah Avcı hem de yönetimin önceliği Alexander Sörloth.
2 HAFTA KIRAN KIRANA
Şimdi gözler bordo-mavili ekibin hem Alexander Sörloth hem de kulübü RB Leipzig ile başlayacak pazarlıklara çevrildi. Norveçli yıldız ilk aşamada Bundesliga'da kalmak istiyor ancak Alman temsilcisinin yeni hocası Jesse Marsch, Sörloth'u kadroda düşünmüyor.