Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

Son dakika spor haberi: ısrarcı! İlle de Sörloth ( haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıkarına hız kesmeden devam eden ekibi 'da 1 numaralı gündem transfer... forvete mutlaka 'marka' bir isim istediğini yönetime iletmişti. En kritik mevkide hata yapmak istemeyen yönetim, Norveçli yıldız 'ta ısrarcı. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

, savunmasına Bruno Peres, orta sahaya Marek Hamsik ve kanada Gervinho'yu renklerine bağlamıştı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü şampiyonluk için 'marka' transferlerin sürmesi gerektiğini belirtmişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

En kritik mevki olan forvet için de aynı kalibrede bir yıldız transferi talep etmişti. Bordo-mavili yönetimin önüne Diego Costa'dan Edin Dzeko'ya kadar birçok isim gelmişti. Ancak hem hem de yönetimin önceliği .

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

2 HAFTA KIRAN KIRANA
Şimdi gözler bordo-mavili ekibin hem hem de kulübü RB Leipzig ile başlayacak pazarlıklara çevrildi. Norveçli yıldız ilk aşamada Bundesliga'da kalmak istiyor ancak Alman temsilcisinin yeni hocası Jesse Marsch, Sörloth'u kadroda düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

Takımdaki 3 forvetin arkasında olan 25 yaşındaki oyuncu, Leipzig'de kalmak için ısrar ederse forma şansı az görülüyor. cephesi ise tamamen bu transfere odaklandı. 2 hafta başka hiçbir adayla görüşme olmayacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

GEL YENİDEN PARLA
, 'a gelmeden önce Crystal Palace'ta forma yüzü göremiyordu. Norveçli yıldız, bordo-mavili takımda ise müthiş bir sezon geçirdi. Süper Lig'de gol kralı olarak adını Avrupa'ya yeniden hatırlattı ve RB Leipzig'e transferi gerçekleşti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ısrarcı! İlle de Sörloth (TS haberi)

AVCI GÖRÜŞÜYOR
Her transferde olduğu gibi da direkt oyuncuyla görüşme halinde. Deneyimli hoca, ile bizzat görüşerek yeni sezon planlarını, takımın şampiyonluk hedeflerini anlatıyor.

SON DAKİKA