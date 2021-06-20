O sezon bu sezon

Trabzonspor'da yapılan transferler, kurulan güçlü ve geniş kadro ile sezona Abdullah Avcı ile başlama avantajı camiayı heyecanlandırıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da kulüp dergisinde kaleme aldığı yazıda umut dolu ifadeler kullandı. Ağaoğlu "Umuyorum ve diliyorum ki doğru adımlar neticesinde bu sezon istediğimiz sonuçları elde edeceğiz. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın katkıları, futbolcuların öz verileri taraftarın da desteğiyle mutlu sona ulaşabiliriz" dedi. Ağaoğlu hiçbir kulübün başaramadığını yaptıklarını belirterek "Onlar hala kimi alacaklarını düşünürken biz çok önemli transferlerimize imza attırdık" dedi.

DAHA ÇOK DESTEK

Pandemi nedeniyle 1.5 yılda gelirlerimiz ciddi oranda geriledi. Şimdi önümüzde güzel bir fırsat var. Taraftardan isteğim önceki yıllara oranla bizi çok daha fazla desteklemeleri"

KONFERANS LİGİ BİZE YETMEZ

Bu sene Konferans Ligi'ne katılacağız. Avrupa Kupaları'nda olmak tabii ki mutluluk verici ancak Konferans Ligi bize yetmez. Trabzonspor'un yeri Şampiyonlar Ligi olmalıdır"

SATIŞLARDAN CİDDİ PARA KAZANIYORUZ

Göreve geldiğimizde sürekli harcayan, üretmeyen vardı. Şimdi alt yapımız çok verimli çalışıyor. Her sezon alt yapıdan oyuncularını A Takımda parlatan ardından da yüksek bedellere satan veya satabilecek bir potansiyelimiz var"

GÖZLER DJANİNY'E GELECEK TEKLİFTE

Djaniny Semedo, Fırtına'nın satışından önemli gelir beklediği bir isim. Devre arasında Abdullah Avcı'nın gitmesine izin vermediği tecrübeli hücumcu için resmi teklifler bekleniyor. Yönetim, en az 5 milyon euro'luk öneriler bekliyor.