Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Bruma, Alexander Sörloth, Mert Günok... | TS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

MERT GÜNOK

EURO 2020'nin ardından Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor, A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Mert Günok'u gündemine aldı.

MAME DIOUF

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Mame Diouf, Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka forvet oldu. 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor.

HAITAM ALEESAMI

Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Aleesami için yeniden devreye girildi. Rostov ile kontratı biten futbolcu için görüşmeler devam ediyor.

SYDNEY VAN HOOIJDONK

Eski Fenerbahçeli yıldızlardan Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney için bordo mavili ekip devreye girdi. Sydney Van Hooijdonk bu sezon 28 maçta 15 gol 2 asist ile oynadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Genç futbolculara yönelmek isteyen Trabzonspor, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. Ancak talep edilen yüksek ücretler sebebiyle transfer askıya alındı.

BURAK KAPACAK

Süper Lig devlerinin talip olduğu Burak Kapacak, Trabzonspor'un da gündeminde yer aldı. Yüksek maliyeti sebebiyle transfer rafa kalktı.

BRUMA

Trabzonspor'un daha önce Galatasaray forması giyen Bruma için PSV ile temas kurduğu iddia edildi.

ALEXANDER SÖRLOTH

Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile görüşüyor. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi.