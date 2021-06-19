Fode Koita'nın Trabzonspor hayali gerçek oldu

Uzun süredir Türkiye'de 4 büyüklerde forma giymek isteyen Fode Koita'nın dileği gerçek oldu.

Bu isteği yüzünden kadro dışı kalan, sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Kasımpaşa'dan ayrılan Gineli oyuncu, yeni sezonda Trabzonspor formasını giyecek. Beşiktaş ile iki farklı dönemde görüşme yapan Koita, siyah-beyazlıların başka isimlere yönelmesi üzerine transfer olamadı.

Milliyet'in haberine göre, sakatlığı bulunmamasına karşın büyük takıma transfer olma isteğinden dolayı sözleşme yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Koita, o dönemde profesyonelce çalışmasını devam ettirdi ve Karadeniz ekibinin başında bulunan Abdullah Avcı'nın ekibine geçti.

Ateşli tribünler önünde, şampiyonluk için oynayacak bir takımda yer bulma isteğini bu şekilde gerçekleştiren Gineli golcü, bu şekilde yepyeni bir meydan okuma gerçekleştirmek istiyor.