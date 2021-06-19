Haberler Trabzonspor Fade Koita'nın Trabzonspor hayali gerçek oldu

'nın hayali gerçek oldu

'da son dakika haberi... Bordo mavililerin, 'dan ayrılmasının ardından kadrosuna kattığı 'nın hayali gerçek oldu. Golcü futbolcu, büyük takımda oynamak için büyük fedakarlık yaparken, Trabzonspor için çalışmalarına ara vermeden de devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:24
Fade Koita'nın Trabzonspor hayali gerçek oldu

Uzun süredir 'de 4 büyüklerde forma giymek isteyen 'nın dileği gerçek oldu.

Bu isteği yüzünden kadro dışı kalan, sonunda sözleşmesinin bitmesiyle 'dan ayrılan Gineli oyuncu, yeni sezonda formasını giyecek. ile iki farklı dönemde görüşme yapan Koita, siyah-beyazlıların başka isimlere yönelmesi üzerine transfer olamadı.

Milliyet'in haberine göre, sakatlığı bulunmamasına karşın büyük takıma transfer olma isteğinden dolayı sözleşme yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Koita, o dönemde profesyonelce çalışmasını devam ettirdi ve ekibinin başında bulunan 'nın ekibine geçti.

Ateşli tribünler önünde, şampiyonluk için oynayacak bir takımda yer bulma isteğini bu şekilde gerçekleştiren Gineli golcü, bu şekilde yepyeni bir meydan okuma gerçekleştirmek istiyor.

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