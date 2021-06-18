Haberler Trabzonspor Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'da Bruma sesleri!

Son dakika transfer haberleri | 'da sesleri!

'de yeni sezona transfer şovu yaparak hazırlanan 'da, gündeme gelen isimlerden birisi de oldu. Bordo mavililer, 'un ile görüşmelerden sonuç alamaması üzerine devreye girdi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 12:50
Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'da Bruma sesleri!

'un daha önce forması giyen için ile temas kurduğu iddia edildi. 'un kadrosunda tutmak için henüz PSV'yi ikna edemediği öğrenilirken, ekibinin 6 milyon Euro'dan aşağı düşmediği için görüşmelerin sıkıştığı belirtildi.

, Olympiakos'un bu yüzden 'ten için görüşmeler yaptığını yazarken 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Karadeniz Gazetesi'nin derlediği haberde Bruma'dan da kolay kolay vazgeçmeyeceğini iddia etti. Trabzonspor'un gözünün Bruma olduğu Olympiakos ile PSV arasında devam eden görüşmelerin seyrine göre Portekizli oyuncu için yeni bir görüşme yapılmasının planlandığı belirtildi.

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