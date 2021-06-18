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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan transferde sürpriz gelişme! ...

Trabzonspor'dan son dakika transfer haberi... mavililer, gelecek sezon sol bek rotasyonu için Umut Meraş'ı düşünüyor. Fırtına, Umut transferine dair kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız temsilcisi oyuncunun bonservisinde indirime yanaşmıyor. Trabzonsporlu yetkililerin son kez Umut için girişimlerde bulunacağı kaydedilirken, bu operasyondan istenen cevabın alınamaması halinde rota bonservisi elinde olan 'na dönecek. | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:54
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan transferde sürpriz gelişme! İsmail Köybaşı...
-mavililerin sol bek takviyesi için yerli oyuncudan yana tavır alması durumunda Umut Meraş için son bir girişim daha yapılacak. Daha önce rakamsal konularda geri adım atmayan kulübünün son karardan sonra yine indirim yapması beklenmezken, bu kez bonservisini elinde bulunduran 'nın gündeme gelebileceği edildi.
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