Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan transferde sürpriz gelişme! İsmail Köybaşı...
Trabzonspor'dan son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, gelecek sezon sol bek rotasyonu için Umut Meraş'ı düşünüyor. Fırtına, Umut transferine dair Le Havre kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız temsilcisi oyuncunun bonservisinde indirime yanaşmıyor. Trabzonsporlu yetkililerin son kez Umut için girişimlerde bulunacağı kaydedilirken, bu operasyondan istenen cevabın alınamaması halinde rota bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'na dönecek. | TS haberleri
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:54