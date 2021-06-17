Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Kolasinac hamlesi! Fenerbahçe'nin de listesinde

Son dakika transfer haberi: 'dan hamlesi! Fenerbahçe'nin de listesinde

Son dakika haberi: 'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da sol bek arayışları sürüyor. 'un kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından arayışlarını sürdüren , geçtiğimiz sezonu 'te geçiren 'li için devreye girdi. Bordo-mavililer yıldız futbolcu için kiralık teklifinde bulundu. için Fenerbahçe'de devrede...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Kolasinac hamlesi!

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen gündemine yıldız bir ismi aldı. , geçtiğimiz sezonu 'te geçiren ve bonservisi 'de bulunan için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Kolasinac hamlesi!

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz devinin kapısını çaldı ve resmi kiralama teklifi yaptı. , geçtiğimiz sezon Alman kulübünde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Kolasinac hamlesi!

ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtiliyor. Boşnak futbolcu, 38 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın forması giydi.

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