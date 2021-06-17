Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor gündemine yıldız bir ismi aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te geçiren ve bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac için harekete geçti.
Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor gündemine yıldız bir ismi aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te geçiren ve bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac için harekete geçti.
Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz devinin kapısını çaldı ve resmi kiralama teklifi yaptı. Kolasinac, geçtiğimiz sezon Alman kulübünde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Arsenal ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtiliyor. Boşnak futbolcu, 38 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın forması giydi.