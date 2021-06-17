Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor gündemine yıldız bir ismi aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te geçiren ve bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac için harekete geçti.

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz devinin kapısını çaldı ve resmi kiralama teklifi yaptı. Kolasinac, geçtiğimiz sezon Alman kulübünde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.