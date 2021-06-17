Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya 3 talip!

Trabzonspor'da aradığını bulamayan Yunus Mallı'nın Yunanistan'da kendisine takım aradığı iddia edildi. Bir süredir komşuda tatilini sürdüren milli futbolcunun Olympiakos, Panathianaikos ve PAOK ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Belhanda'yı Montpellier'e kaptıran Olympiakos ile Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK'un Yunus için ısrarcı olduğu belirtildi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde Yunus'un Bakasetas'ın arkasında kaldığı için mutsuz olduğu, Hamsik'in gelmesinden sonra forma umudunu kaybettiği bilgisi verildi. Yunus'un Wolfsburg'ta oynarken de Olympiakos'tan teklif aldığı ancak kabul etmediği hatırlatıldı.

Panathianaikos'un özellikle Trabzonspor'un isteyeceği bonservis bedelini karşılama konusunda yeterli mali gücünün olmadığı belirtildi.

Bu yüzden Yunus için PAOK ve Olympiakos daha muhtemel adaylar olduğu bildirildi.