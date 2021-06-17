Haberler Trabzonspor Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya 3 talip!

Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonsporlu 'ya 3 talip!

ekiplerinden forması giyen takımdan ayrılabilir. Milli futbolcu için 'dan 3 kulübün talip olduğu belirtildi. , ve 'un ilgilendiği Yunus için iki ekibin transfere daha yakın olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:35
Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya 3 talip!

'da aradığını bulamayan 'nın 'da kendisine takım aradığı iddia edildi. Bir süredir komşuda tatilini sürdüren milli futbolcunun , ve ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Belhanda'yı 'e kaptıran Olympiakos ile Pelkas'ı 'ye satan PAOK'un Yunus için ısrarcı olduğu belirtildi.

'nde yer alan haberde Yunus'un Bakasetas'ın arkasında kaldığı için mutsuz olduğu, 'in gelmesinden sonra forma umudunu kaybettiği bilgisi verildi. Yunus'un 'ta oynarken de Olympiakos'tan teklif aldığı ancak kabul etmediği hatırlatıldı.

Panathianaikos'un özellikle Trabzonspor'un isteyeceği bonservis bedelini karşılama konusunda yeterli mali gücünün olmadığı belirtildi.

Bu yüzden Yunus için PAOK ve Olympiakos daha muhtemel adaylar olduğu bildirildi.

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