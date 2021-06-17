Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Fode Koita resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşmenin detayları...

Son dakika spor haberi: resmen 'da! İşte sözleşmenin detayları...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren transferlerine devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak 'da forma giyen 'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:34 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:11
Son dakika spor haberi: Fode Koita resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşmenin detayları...

, son olarak 'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Bangaly 'yı kadrosuna kattığını 'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili takımın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."

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