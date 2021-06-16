Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'ın talipleri artıyor

Geride kalan sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 33 maçta forma giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Trabzonsporlu Ekuban'a, İtalya ve Fransa'dan tekliflerin olduğu ancak, resmi bir temasın gerçekleşmediği belirtildi. Şu ana kadar İtalya Serie A'dan Sampdoria ve Genoa'nın yanı sıra Fransa Lig 1 ekibi Saint-Etienne'nin oyuncu ile ilgilendiği ancak resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. 27 yaşındaki yıldızın yeni sezonda Avrupa'da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydediliyor.