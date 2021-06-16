Trabzonspor'da mali yapılanma önemli

25 MİLYON EURO'YU GEÇMEYECEK

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürün Trabzonspor'da, harcama limitleri kapsamında oyuncuların yıllık maaşı, imza parası ve bonservis bedelleri 25 milyon euro'yu geçmeyecek. Bordo-mavililer, göndereceği oyuncularla bu rakamın da altında kalacak. Karadeniz ekibi, harcama limitleri konusunda da titiz hareket ediyor.

SINIR 25 MİLYON EURO

Mevcut güncel kadrosuna yapılan Gervinho, Peres ve Hamsik transferleriyle birlikte 22 milyon euro bandına yaklaşan Trabzonspor, önümüzdeki günlerde kadrosuna katacağı oyuncular da olsa 25 milyon euro'yu geçemeyecek. Harcama limitleri içinde kalacak bordo-mavililer, öncelikle nokta transferlerini tamamlayarak mevcut kadrosundaki oyunculara gelecek resmi tekliflerle birlikte bu rakamı aşağılara çekmiş olacak. Hedef 15-20 milyon bandı.

MALİYETLERİ 22 MİLYON EURO'YDU

Trabzonspor'da, 2017-18'de forma giyen Sosa, Burak Yılmaz ve Kucka'nın maliyeti, önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bordo- mavililerin takım bütçesine eşit durumda. Söz konusu dönemde 3 oyuncunun bonservisleri, yıllık ücretleri ve bonuslarla birlikte kulübe maliyeti 22 milyon euro civarındaydı.

GELİR BEKLENİYOR

Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi içinde yer alabilecek kadro planlamasını yapan Trabzonspor, ayrılması beklenen Uğurcan Çakır, Ekuban ve Djaniny'nin transferlerinden önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Söz konusu 3 oyuncu satılırsa bordo- mavili takım 25 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmiş olacak.