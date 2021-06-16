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Son dakika transfer haberi: 'un listesindeki Tello'ya engeli

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu 3 yıldız ile güçlendiren 'da da gündeme gelmişti. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyordu. Yıldız futbolcuya 'dan onay çıkmadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesindeki Tello'ya Barcelona engeli

'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu. Oyuncunun Real Betis kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon euro bonservis karşılığında İspanya ekibiyle büyük ölçüde anlaşıldı. Sadece ödemenin vadeye yayılması için görüşmeler sürerken, oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran işleri bozdu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesindeki Tello'ya Barcelona engeli

Dünyaca ünlü kulüp bordo- mavili takımda yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon euro bonservis talep edince , şimdilik geri adım attı. Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barça, talebinde geri adım atmadı. Bu sırada oyuncuyla MLS ekiplerinden New England takımı da ilgilenmeye başladı. Amerikan kulübünün bu transfer için 7 milyon 500 bin euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak bordo-mavili yönetimin tecrübeli futbolcu üzerinden girişimlerine devam edebileceği de dile getiriliyor

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesindeki Tello'ya Barcelona engeli

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

altyapısından yetişen , 2017 yılında Real Betis'e transfer olmuştu. Pellegrini'nin gözdelerinden biri olan Tello'nun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kaldı ve İspanyol kulüpten ayrılacaklar listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesindeki Tello'ya Barcelona engeli

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen Tello, kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi. Betis ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesindeki Tello'ya Barcelona engeli

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde , Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo- mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

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