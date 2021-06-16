Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesindeki Tello'ya Barcelona engeli

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Tello için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu. Oyuncunun Real Betis kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon euro bonservis karşılığında İspanya ekibiyle büyük ölçüde anlaşıldı. Sadece ödemenin vadeye yayılması için görüşmeler sürerken, oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran Barcelona işleri bozdu.