Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesindeki Tello'ya Barcelona engeli

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Tello için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu. Oyuncunun Real Betis kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon euro bonservis karşılığında İspanya ekibiyle büyük ölçüde anlaşıldı. Sadece ödemenin vadeye yayılması için görüşmeler sürerken, oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran Barcelona işleri bozdu.

Dünyaca ünlü kulüp bordo- mavili takımda yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon euro bonservis talep edince Trabzonspor, şimdilik geri adım attı. Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barça, talebinde geri adım atmadı. Bu sırada oyuncuyla MLS ekiplerinden New England takımı da ilgilenmeye başladı. Amerikan kulübünün bu transfer için 7 milyon 500 bin euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak bordo-mavili yönetimin tecrübeli futbolcu üzerinden girişimlerine devam edebileceği de dile getiriliyor