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Son dakika TS transfer haberleri | Gökdeniz Bayrakdar için 'dan 3.5 milyon Euro istedi

'de yeni sezona hazırlanan , transferin en hızlı takımı olmayı başardı. Şimdiye dek Bruno Peres, ve 'i kadrosuna katan , en az 3 transfer daha yapmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan ve 19 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro istediler diyen Ahmet Ağaoğlu'nun bahsettiği ismin Gökdeniz Bayrakdar olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:42
Son dakika TS transfer haberleri | Antalyaspor Gökdeniz Bayrakdar için Trabzonspor'dan 3.5 milyon Euro istedi

Transferin hızlı takımı duracak gibi değil… Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, şimdiye kadar 31 yaş üzeri , Hamsik ve Bruno Peres'e 6 milyon Euro'dan fazla yıllık ücret verme taahhüdünde bulunan bordo-mavililer, 'un kapısını Gökdeniz Bayrakdar için çaldı. Antalyaspor sezon başında 115 bin euro'ya aldığı Gökdeniz için Trabzonspor'dan 3.5 milyon euro talep etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu çıldırdı.

Kısa süre önce Antalyaspor, Gökdeniz için; , ve 'le birer görüşme yapmış, 1.5 milyon Euro'dan kapıyı çalmıştı. Başkan Ağaoğlu görüşmede, "İstanbul'a 1.5, bize olunca 3.5 mu?" diye sordu. Ancak aldığı cevap, "yabancı kısıtlaması Türk oyuncuların değerini artırdı. Artık herkese 3.5 milyon euro" oldu.

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