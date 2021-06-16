Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ile yolların ayrıldığı KAP'a bildirildi

Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Gervinho, Hamsik ve Bruno Peres'e imza attırdı. Operasyonu sürdüren bordo-mavililerde gözler bir yandan takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fırtına'da resmi adımlar başlandı. Sözleşmesi biten bazı isimlere veda ettiğini açıklayan Trabzonspor'da orta saha Ahmet Canbaz ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini KAP'a bildirdi.



Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."