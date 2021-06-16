Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ile yolların ayrıldığı KAP'a bildirildi

Son dakika spor haberi: 'da ile yolların ayrıldığı KAP'a bildirildi

Son dakika spor haberi: Yeni sezon kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren 'da mevcut oyuncuların son durumu netleşiyor. Teknik direktör 'nın raporuna göre hamlelerini yapan bordo-mavililer, orta saha mevkisinde forma giyen ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibi karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini 'na (KAP) bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:35
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ile yolların ayrıldığı KAP'a bildirildi

Transfere hızlı bir giriş yapan , , ve 'e imza attırdı. Operasyonu sürdüren bordo-mavililerde gözler bir yandan takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik direktör 'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren 'da resmi adımlar başlandı. Sözleşmesi biten bazı isimlere veda ettiğini açıklayan Trabzonspor'da orta saha ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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