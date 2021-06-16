Muhteşem Hamsik!

Yeni transfer Marek Hamsik, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesinin milli takımıyla çıktığı ilk maçtaki performansıyla beğeni topladı. Slovakya'nın Polonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın tamamında forma giyen 33 yaşındaki orta saha, bir de asistle skora katkı sağladı. Trabzonspor da karşılaşmanın ardından EURO 2020 resmi sosyal medya hesabının 'Slovakya efsanesi Hamsik 127 uluslararası maça çıktı' paylaşımına yanıt vererek, 'O bir savaşçı! Tebrikler Hamsik' ifadeleri kullanıldı.

Fırtına 2 yıllık imza atan Hamsik'e 2021-22 sezonu için 1 milyon 500 bin euro, 2022-23 için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700 bin euro imza ücreti verilecek.