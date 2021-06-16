Haberler Trabzonspor Flavio erken döndü

Flavio erken döndü

 ekibinde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan orta saha oyuncusu Flavio, 28 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde 'ye döndü ve çalışmalarına burada erkenden başlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Flavio erken döndü
ekibinde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan orta saha oyuncusu Flavio, 28 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde 'ye döndü ve çalışmalarına burada erkenden başlayacak. Tatilde de boş durmayan ve yoğun çalışan Brezilyalı oyuncu, hazırlık kampında kendini göstererek takımda kalmayı hedefliyor.
SON DAKİKA