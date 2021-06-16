Flavio erken döndü

Karadeniz ekibinde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan orta saha oyuncusu Flavio, 28 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına burada erkenden başlayacak.
Karadeniz ekibinde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan orta saha oyuncusu Flavio, 28 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına burada erkenden başlayacak. Tatilde de boş durmayan ve yoğun çalışan Brezilyalı oyuncu, hazırlık kampında kendini göstererek takımda kalmayı hedefliyor.