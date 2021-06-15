Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

Son dakika transfer haberleri: 'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

'de yeni sezona hazırlanan 'da gündem transfer. Fırtına, transfer döneminin açılmasıyla birlikte adeta eserken kadrosunu birçok yıldızla doldurdu. , ve gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan bordo mavililerde sırada sol bek transferi var. İşte Trabzonspor'un listesindeki o isimler ve gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 13:29
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

'de yönetiminde istediği sonuçları alamayan takımın başına 'yı getirmiş ve çıkışa geçmişti. Yeni sezona Avcı önderliğinde hazırlanan bordo mavililer, transferde de 'Fırtına' gibi esiyor. , ve Hamsik'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Trabzonspor, başkan Ağaoğlu'nun verdiği müjdeye göre en az 3 transfer daha yapacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

'yı kadrosuna katması beklenen 'da gündem sol bek transferi. Geçtiğimiz sezon yeterli performansı ortaya koyamayan ile yollarını ayıran bordo-mavililer arayışa geçti. İşte Fırtına'nın listesindeki isimler ve transfer gelişmeleri;

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

BIRGER MELING

Bordo-mavili ekip, Nimes'in Fransa Ligue 1'de küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği Norveçli sol bek için son bir hamle yaptı. Daha önce kulübüne 2 milyon Euro öneren ve 4 milyon Euro'luk beklenti ile karşılaşan yönetim, menajerler aracılığıyla yeni bir teklif belirledi. Bordo-mavili yönetim, Fransız kulübüne taksitler halinde ödenecek 2 milyon 500 bin Euro'luk bir öneri sundu. Bu öneri kabul edilmezse transfer rafa kaldırılacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

REINALDO

Bordo-mavililerin forması giyen 31 yaşındaki Reinaldo için teklif yaptığı ileri sürüldü. Brezilyalı gazeteci 'ya göre bordo-mavililer, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti. Kariyerinde dışına çıkmayan Reinaldo için gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

ALFONSO ESPİNO

Uruguaylı gazeteci 'nun iddiasına göre , Cadiz forması giyen 29 yaşındaki 'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Görüşmelerin ilerlediği ifade edilirken, Uruguaylı sol bekin Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesinin bulunduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

DIEGO LAXALT

'un gündeminde ki isimlerden biri ise Milan'ın futbolcusu Diego Laxalt. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Celtic'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 1 gol kaydetti. Bordo mavililer kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri Uruguaylı futbolcu için Beşiktaş ile yarışıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

HAITAM ALEESAMI

29 yaşındaki futbolcu daha önce de 'un radarına girmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Rostov ile kontratı biten Fas asıllı Norveçli için Fırtına'nın nabız yokladığı belirtildi. Haitam bu sezon ligde 14 karşılaşmada boy gösterdi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

MARCELO SARACCHI

, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

FILIP NOVAK

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Çekyalı sol bek Filip Novak eski kulübü 'a dönmek istediğini bordo mavili kulübe iletti. Serbest kalması halinde Novak'ın durumunu değerlendirebileceği belirtilen bordo maviler bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

EZGJAN ALIOSKI

Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda menajer sorunu ortaya çıktı. Oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon Euro imza parası talep etti. Alioski için imza parasını yüksek bulan yönetim, kontrata farklı bonuslar eklenebileceğini belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

BRYAN IDOWU

Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, 'un da gündemine gelirken oyuncunun durumu araştırılıyor.

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