Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni sol beki kim olacak? İşte adaylar ve son gelişmeler...

Spor Toto Süper Lig 'de Eddie Newton yönetiminde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor takımın başına Abdullah Avcı 'yı getirmiş ve çıkışa geçmişti. Yeni sezona Avcı önderliğinde hazırlanan bordo mavililer, transferde de 'Fırtına' gibi esiyor. Gervinho , Bruno Peres ve Hamsik'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Trabzonspor, başkan Ağaoğlu'nun verdiği müjdeye göre en az 3 transfer daha yapacak.

BIRGER MELING

Bordo-mavili ekip, Nimes'in Fransa Ligue 1'de küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği Norveçli sol bek için son bir hamle yaptı. Daha önce Fransız kulübüne 2 milyon Euro öneren ve 4 milyon Euro'luk beklenti ile karşılaşan yönetim, menajerler aracılığıyla yeni bir teklif belirledi. Bordo-mavili yönetim, Fransız kulübüne taksitler halinde ödenecek 2 milyon 500 bin Euro'luk bir öneri sundu. Bu öneri kabul edilmezse transfer rafa kaldırılacak.