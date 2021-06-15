Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un 4. transferi Koita!

Karadeniz devi gelecek sezonun kadrosunu erkenden kurmak için çabalıyor. Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi önemli isimlerin transferini gerçekleştiren bordo-mavililerde sıra Fode Koita'ya geldi. Devre arasında Trabzonspor'un kapısında dönen Gineli yıldızın özlemi perşembe günü diniyor. 30 yaşındaki oyuncu 3 gün sonra resmen açıklanacak. Tecrübeli hücum oyuncusu hızı, atletik özellikleri ve golcülüğüyle Abdullah Avcı'nın işini kolaylaştıracak. Abdullah Avcı uzun sezonda Koita'nın bordo-mavili ekibe ciddi katkıları olacağını düşünüyor. Koita da heyecanla transferini bekliyor.

4 GOL ATTI

Fode Koita geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla ilk devrede 13 karşılaşmada oynadı. 4 gol attı. İkinci devrede Trabzonspor'a gitmek için İstanbul temsilcisinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için kadro dışı bırakılmıştı.