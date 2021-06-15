Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un 4. transferi Koita!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un 4. transferi Koita!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. , ve Hamsik’i alan bordo-mavililerde sıra Koita’ya geldi. Gineli yıldız oyuncu perşembe günü açıklanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un 4. transferi Koita!

Karadeniz devi gelecek sezonun kadrosunu erkenden kurmak için çabalıyor. , ve gibi önemli isimlerin transferini gerçekleştiren bordo-mavililerde sıra Fode Koita'ya geldi. Devre arasında Trabzonspor'un kapısında dönen Gineli yıldızın özlemi perşembe günü diniyor. 30 yaşındaki oyuncu 3 gün sonra resmen açıklanacak. Tecrübeli hücum oyuncusu hızı, atletik özellikleri ve golcülüğüyle 'nın işini kolaylaştıracak. Abdullah Avcı uzun sezonda Koita'nın bordo-mavili ekibe ciddi katkıları olacağını düşünüyor. Koita da heyecanla transferini bekliyor.

4 GOL ATTI

Fode Koita geçtiğimiz sezon formasıyla ilk devrede 13 karşılaşmada oynadı. 4 gol attı. İkinci devrede Trabzonspor'a gitmek için temsilcisinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için kadro dışı bırakılmıştı.

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