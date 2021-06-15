Ali Koç’tan tebrik geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertliler ile Trabzonspor arasındaki U-19 maçını tribünden takip etmişti. Koç'un 3-0 kaybettikleri mücadele sonrasında Karadeniz ekibinin soyunma odasına giderek oyuncuları "Hepinizin ayağına sağlık. İyi futbol oynadınız. Centilmence bir maç oldu. Galibiyeti hak ettiniz" sözleriyle tebrik ettiği öğrenildi.

U19 TAKIMINDA BATU PARLIYOR!

TRABZONSPOR'un U-19 takımı, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken Batuhan Günaldı mükemmel performansını sürdürdü. Genç oyuncunun kaydettiği golü maçı takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da alkışladı. Batuhan kısa süre içinde bordo-mavililerde A Takım'a yükselmeyi hedefliyor.