Haberler Trabzonspor Ali Koç’tan tebrik geldi

’tan tebrik geldi

Başkanı , sarı-lacivertliler ile arasındaki U-19 maçını tribünden takip etmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Ali Koç’tan tebrik geldi

Başkanı , sarı-lacivertliler ile arasındaki U-19 maçını tribünden takip etmişti. Koç'un 3-0 kaybettikleri mücadele sonrasında ekibinin soyunma odasına giderek oyuncuları "Hepinizin ayağına sağlık. İyi futbol oynadınız. Centilmence bir maç oldu. Galibiyeti hak ettiniz" sözleriyle tebrik ettiği öğrenildi.

U19 TAKIMINDA BATU PARLIYOR!

TRABZONSPOR'un U-19 takımı, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken mükemmel performansını sürdürdü. Genç oyuncunun kaydettiği golü maçı takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da alkışladı. Batuhan kısa süre içinde bordo-mavililerde 'a yükselmeyi hedefliyor.

SON DAKİKA