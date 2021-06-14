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Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'da Efecan gündemde

Bordo-mavili ekibin geçen sezon devre arasında imza aşamasına yaklaştırdığı Efecan Karaca transferi son anda gerçekleşmemişti. Geniş kadro isteyen , tecrübeli kanat oyuncusunu bu sezon da istedi. Yönetim, ile 1 yıl daha kontratı olan futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor. Efecan da kariyerini Trabzon’a sürdürmek istediğini açıklamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'da Efecan gündemde
Bordo-mavili ekibin geçen sezon devre arasında imza aşamasına yaklaştırdığı Efecan Karaca transferi son anda gerçekleşmemişti. Geniş kadro isteyen , tecrübeli kanat oyuncusunu bu sezon da istedi. Yönetim, ile 1 yıl daha kontratı olan futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor. Efecan da kariyerini Trabzon'a sürdürmek istediğini açıklamıştı.
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