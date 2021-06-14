Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'da Efecan gündemde
Bordo-mavili ekibin geçen sezon devre arasında imza aşamasına yaklaştırdığı Efecan Karaca transferi son anda gerçekleşmemişti. Geniş kadro isteyen Abdullah Avcı, tecrübeli kanat oyuncusunu bu sezon da istedi. Yönetim, Alanyaspor ile 1 yıl daha kontratı olan futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor. Efecan da kariyerini Trabzon’a sürdürmek istediğini açıklamıştı.
Bordo-mavili ekibin geçen sezon devre arasında imza aşamasına yaklaştırdığı Efecan Karaca transferi son anda gerçekleşmemişti. Geniş kadro isteyen Abdullah Avcı, tecrübeli kanat oyuncusunu bu sezon da istedi. Yönetim, Alanyaspor ile 1 yıl daha kontratı olan futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor. Efecan da kariyerini Trabzon'a sürdürmek istediğini açıklamıştı.