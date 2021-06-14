Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapmıştı. Bruno Peres, Gervinho ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Fırtına'nın maddi durumu da merak ediliyordu. Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un toplam borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğunu açıkladı.
Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu okudu. Yapılan açıklamada, gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre bordo-mavili kulübün dernek ve bağlı şirketlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle net borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı.