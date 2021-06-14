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Son dakika haberleri | 'un borcu açıklandı!

'de yeni sezona hazırlanan , transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapmıştı. , ve gibi yıldızları kadrosuna katan 'nın maddi durumu da merak ediliyordu. Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Başkanı , Trabzonspor'un toplam borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:07
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un borcu açıklandı!
Denetim Kurulu Başkanı , Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu okudu. Yapılan açıklamada, gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre bordo-mavili kulübün dernek ve bağlı şirketlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle net borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı.
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