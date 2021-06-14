Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Ceyhun Gülselam da geliyor!

Trabzonspor geçen sezon Abdullah Avcı geldikten sonra şampiyonluk potasına çok yaklaşmıştı. Ancak deneyimli çalıştırıcının da elindeki malzemeyle yapabilecekleri bir yere kadardı. Kafasını kulübeye çevirdiğinde yeterli seviyeyi göremeyen Avcı sezon devam ederken de transferin şart olduğunu belirtmişti.
Bu yönde çalışan bordo- mavili idareciler de Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik'i kadroya katmıştı. Karadeniz devi Fode Koita ile de anlaşırken bir diğer transferin de Ceyhun Gülselam olacağı öğrenildi.
ALANYASPOR'DAN AYRILDI
Karadeniz devinin kanca attığı Ceyhun Gülselam'ın Alanyaspor macerası sezon sonu itibarıyla bitti. 33 yaşındaki oyuncu serbest statüde ve bu sebeple birçok talibi var. Ancak Abdullah Avcı'nın ısrarlı isteği üzerine Trabzonspor yönetimi elini çabuk tutarak bir an önce Ceyhun Gülselam'a resmi imzayı attırmak istiyor. Berat Özdemir gibi orta sahada tam bir joker olan deneyimli oyuncu rotasyonu güçlendirecek. Hava hakimiyeti, şut kabiliyeti ve sakin oyun tarzıyla tam da Avcı'nın aradığı bir isim