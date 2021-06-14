Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Ceyhun Gülselam da geliyor!

Son dakika transfer haberleri | da geliyor!

'de yeni sezona hazırlanan 'da, geniş ve güçlü bir kadro isteyen teknik direktör , forması giyen ’ın adını da yönetime iletmişti. Bordo-mavililer bonservisi elinde olan tecrübeli yıldızı kadroya katmak için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Ceyhun Gülselam da geliyor!

geçen sezon geldikten sonra şampiyonluk potasına çok yaklaşmıştı. Ancak deneyimli çalıştırıcının da elindeki malzemeyle yapabilecekleri bir yere kadardı. Kafasını kulübeye çevirdiğinde yeterli seviyeyi göremeyen Avcı sezon devam ederken de transferin şart olduğunu belirtmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Ceyhun Gülselam da geliyor!

Bu yönde çalışan bordo- mavili idareciler de , ve 'i kadroya katmıştı. Karadeniz devi Fode Koita ile de anlaşırken bir diğer transferin de olacağı öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Ceyhun Gülselam da geliyor!

ALANYASPOR'DAN AYRILDI
Karadeniz devinin kanca attığı 'ın macerası sezon sonu itibarıyla bitti. 33 yaşındaki oyuncu serbest statüde ve bu sebeple birçok talibi var. Ancak 'nın ısrarlı isteği üzerine yönetimi elini çabuk tutarak bir an önce Ceyhun Gülselam'a resmi imzayı attırmak istiyor. gibi orta sahada tam bir joker olan deneyimli oyuncu rotasyonu güçlendirecek. Hava hakimiyeti, şut kabiliyeti ve sakin oyun tarzıyla tam da Avcı'nın aradığı bir isim

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