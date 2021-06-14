Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Ceyhun Gülselam da geliyor!

Trabzonspor geçen sezon Abdullah Avcı geldikten sonra şampiyonluk potasına çok yaklaşmıştı. Ancak deneyimli çalıştırıcının da elindeki malzemeyle yapabilecekleri bir yere kadardı. Kafasını kulübeye çevirdiğinde yeterli seviyeyi göremeyen Avcı sezon devam ederken de transferin şart olduğunu belirtmişti.

Bu yönde çalışan bordo- mavili idareciler de Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik'i kadroya katmıştı. Karadeniz devi Fode Koita ile de anlaşırken bir diğer transferin de Ceyhun Gülselam olacağı öğrenildi.