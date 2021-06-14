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Son dakika haberleri | işi Fırtına!

'da agresif, mücadeleci ve ofansif düşünen bir takım oluşturacak. Yolu ’dan geçen Ekuban, , , ve ’ya güveniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri | İtalyan işi Fırtına!
Bordo-Mavililerde 'nın kafasında şampiyonluk var. Kariyerinde hiç şampiyonluk sevinci tadamayan usta çalıştırıcı bu özlemini bu sezon dindirmek istiyor. Tam bir sistem hocası alan ve gittiği takımlara yaptığı dokunuşlarla farkını gösteren Avcı, en çok yolu 'dan geçen yıldızlarına güveniyor. Karadeniz devinde , , , ve kariyerlerinin önemli bölümünde 'de forma giydiler. Abdullah Avcı takımın iskeleti gibi gördüğü bu futbolcuların üzerinden hem savunmayı hem de hücumu kurguluyor. Futbolseverlere bambaşka bir izletme peşinde.
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