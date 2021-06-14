Son dakika Trabzonspor haberleri | İtalyan işi Fırtına!

Bordo-Mavililerde Abdullah Avcı'nın kafasında şampiyonluk var. Kariyerinde hiç şampiyonluk sevinci tadamayan usta çalıştırıcı bu özlemini bu sezon dindirmek istiyor. Tam bir sistem hocası alan ve gittiği takımlara yaptığı dokunuşlarla farkını gösteren Avcı, en çok yolu İtalya'dan geçen yıldızlarına güveniyor. Karadeniz devinde Caleb Ekuban, Gervinho, Bruno Peres, Vitor Hugo ve Hamsik kariyerlerinin önemli bölümünde Çizme'de forma giydiler. Abdullah Avcı takımın iskeleti gibi gördüğü bu futbolcuların üzerinden hem savunmayı hem de hücumu kurguluyor. Futbolseverlere bambaşka bir Trabzonspor izletme peşinde.