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Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Mame Diouf, Efecan Karaca, Halil Akbunar...

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik'i kadrosuna katmıştı. Transfer harekatına devam eden bordo mavili ekip, yerli transferine de ağırlık verdi. Halil Akbunar, Efecan Karaca, Mame Diouf gibi isimler listede yer alıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:55
Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Mame Diouf, Efecan Karaca, Halil Akbunar...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

DOĞAN ALEMDAR

EURO 2020'de 'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarına başlayan bordo mavili ekip, forması ile başarılı bir performans sergileyen Doğan Alemdar için temaslara başladı.

MUNIR EL HADDADI

Trabzonspor'da sürpriz bir golcü gündeme geldi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; menajerler, Munir El Haddadi'yi Trabzonspor'a önerdi. Abdullah Avcı'nın onay vermesi bekleniyor.

MAME DIOUF

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Mame Diouf, Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka forvet oldu. 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor.

CEYHUN GÜLSELAM

Süper Lig ekiplerinden Koita ile anlaşan Trabzonspor, bir başka Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli futbolcusu Ceyhun Gülselam'ı gündemine aldı.

EFECAN KARACA

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde imzadan dönen Efecan Karaca yeniden gündeme geldi. Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte yerli futbolculara yönelen Fırtına, Alanyaspor ve Efecan ile görülmelerini sürdürüyor.

HALİL AKBUNAR

Göztepe ile başarılı bir performans sergileyen Halil Akbunar Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki yerini koruyor. Göztepe ile futbolcunun bonservisi için görüşmeler devam ediyor.

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