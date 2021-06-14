Hamsik: Beni avladılar

Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği bir isim olan Marek Hamsik, Slovakya Milli Takım Kampı'nda bordo-mavili takıma transferiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Başarılı orta saha oyuncusu "Süreç çok hızlı gelişti. Trabzonspor bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştüm. Benimle yakından ilgilendi, projelerini ve hedeflerini anlattı" ifadelerini kullandı. Hamsik, Trabzonspor'a gerçekleşen transferiyle birlikte kafa olarak tamamen rahatladığını belirtti ve şöyle konuştu: "Şimdi Milli Takım'a konsantre olabilirim. Artık turnuvaya odaklanmış durumdayım"