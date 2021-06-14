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Hamsik: Beni avladılar

Trabzonspor’un süper transferi Hamsik, Slovak basınına konuştu. Yıldız oyuncu “Süreç hızlı gelişti. Bana büyük ilgi gösterdiler” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Hamsik: Beni avladılar
'nın ısrarla istediği bir isim olan , Slovakya Milli Takım Kampı'nda bordo-mavili takıma transferiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Başarılı orta saha oyuncusu "Süreç çok hızlı gelişti. Trabzonspor bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştüm. Benimle yakından ilgilendi, projelerini ve hedeflerini anlattı" ifadelerini kullandı. Hamsik, Trabzonspor'a gerçekleşen transferiyle birlikte kafa olarak tamamen rahatladığını belirtti ve şöyle konuştu: "Şimdi Milli Takım'a konsantre olabilirim. Artık turnuvaya odaklanmış durumdayım"
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