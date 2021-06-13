Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yılın bombası! Eski Barcelona'lı yıldız Munir El Haddadi...

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Real Betis'ten Christian Tello ile görüşen bordo-mavililerin bu kez de Sevilla forması giyen Munir El Haddadi için girişimlere başladığı kaydedildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; menajerler, Faslı golcüyü Trabzonspor'a önerdi. Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde 25 yaşındaki oyuncu bordo-mavili formayı giyecek.

Barcelona altyapısında yetişen Munir, bu sezon La Liga'da Sevilla formasıyla 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.