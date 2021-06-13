Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yılın bombası! Eski Barcelona'lı yıldız Munir El Haddadi...

Son dakika transfer haberleri: 'dan yılın bombası! Eski 'lı yıldız ...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak , ve 'i kadrosuna katan , bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, forması giyen eski Barcelonalı 'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 13:17 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 14:00
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yılın bombası! Eski Barcelona'lı yıldız Munir El Haddadi...

Transfer döneminin hızlı takımı , , ve 'ten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce 'ten ile görüşen bordo-mavililerin bu kez de forması giyen için girişimlere başladığı kaydedildi.

'nin haberine göre; menajerler, Faslı golcüyü Trabzonspor'a önerdi. 'nın onay vermesi halinde 25 yaşındaki oyuncu bordo-mavili formayı giyecek.

altyapısında yetişen Munir, bu sezon 'da Sevilla formasıyla 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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