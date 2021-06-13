Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da yıldız futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Caleb Ekuban için de talipler artıyor. Ganalı yıldız için Fransız ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte Caleb Ekuban ile ilgili son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 15:05
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Geride bıraktığımız sezonu , ve 'nin gerisinde 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

2021/2022 sezonu için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, , ve takviyeleriyle takımı güçlendirdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Sezonun sona ermesiyle birlikte Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Majid Hosseini ve Benik Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen birkaç ismi de takımdan gönderecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Caleb Ekuban ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Daha önce İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria'nın istediği yıldız futbolcuya bir talip daha çıktı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

SAINT-ETIENNE'DEN EKUBAN'A KANCA

Ganalı hücum oyuncusu Saint-Etienne'in gündemine girdi. Trabzonspor, 27 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor. Saint Etienne'in ise ilk teklifinin 4 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA