Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban'a sürpriz talip! Teklif...

Sezonun sona ermesiyle birlikte Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Majid Hosseini ve Benik Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen birkaç ismi de takımdan gönderecek.

Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Caleb Ekuban ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.