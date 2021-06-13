Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler! Mame Diouf, Edin Dzeko, Munir El Haddadi...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

ALFONSO ESPINO

Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alfonso Espino Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

STEVEN CAULKER

Bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve Süper Lig devlerinin radarında yer alan Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas ile görüşen yıldız futbolcu, Yunan yıldızdan oldukça olumlu tepkiler aldı.

DOĞAN ALEMDAR

EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarına başlayan bordo mavili ekip, Kayserispor forması ile başarılı bir performans sergileyen Doğan Alemdar için temaslara başladı.

MUNIR EL HADDADI

Trabzonspor'da sürpriz bir golcü gündeme geldi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; menajerler, Munir El Haddadi'yi Trabzonspor'a önerdi. Abdullah Avcı'nın onay vermesi bekleniyor.

MAME DIOUF

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Mame Diouf, Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka forvet oldu. 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor.

EDIN DZEKO

Menajerler, Trabzonspor'a Boşnak yıldız Edin Dzeko'yu önerdi. Abdullah Avcı'nın olumlu baktığı 35 yaşındaki yıldız için koşullar araştırılıyor.