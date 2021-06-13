Son dakika spor haberi: Marek Hamsik'ten Trabzonspor itirafı!

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Marek Hamsik'i kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.
Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Marek Hamsik'i kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.
SADECE 14 MAÇ KAÇIRDI
Kariyeri boyunca Hamsik'in ismi sakatlıklarla anılmadı. Üst seviye liglerde oynarken, sadece 4 kez sakatlanan 33 yaşındaki Slovak futbolcu, sadece 14 maç kaçırdı. Kulüp takımlarında 645 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 139 gol atarken, 104 de gol pası vermeyi başardı. Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Hamsik her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.
Trabzonspor'un yıllık 1.5 milyon Euro karşılığnda 2 yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik, EURO 2020'de oynanacak olan Polonya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İşte Hamsik'in açıklamaları:
"BENİ AVLADILAR"
"Süreç çok hızlı gelişti. Trabzonspor, bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da benimle çok yakından ilgilendi. Dolayısıyla şimdi tamamı ile milli takıma odaklanabiliyorum. EURO 2020'yi dört gözle bekliyorum ve bugünden itibaren turnuvadaki diğer maçlara bakacağız."