Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Marek Hamsik'ten Trabzonspor itirafı!

Son dakika spor haberi: 'ten itirafı!

Son dakika haberleri: 'in yeni sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Trabzonspor'da , ve kadroya dahil edilmişti. 'de boy gösterecek olan Slovak yıldız Hamsik'ten Trabzonspor itirafı geldi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 11:08
Son dakika spor haberi: Marek Hamsik'ten Trabzonspor itirafı!

Transfer döneminin hızlı takımı , geçtiğimiz günlerde 'i kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Marek Hamsik'ten Trabzonspor itirafı!

SADECE 14 MAÇ KAÇIRDI

Kariyeri boyunca Hamsik'in ismi sakatlıklarla anılmadı. Üst seviye liglerde oynarken, sadece 4 kez sakatlanan 33 yaşındaki Slovak futbolcu, sadece 14 maç kaçırdı. Kulüp takımlarında 645 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 139 gol atarken, 104 de gol pası vermeyi başardı. Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Hamsik her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Marek Hamsik'ten Trabzonspor itirafı!

'un yıllık 1.5 milyon Euro karşılığnda 2 yıllık sözleşme imzaladığı , 'de oynanacak olan Polonya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İşte Hamsik'in açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Marek Hamsik'ten Trabzonspor itirafı!

"BENİ AVLADILAR"

"Süreç çok hızlı gelişti. , bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da benimle çok yakından ilgilendi. Dolayısıyla şimdi tamamı ile milli takıma odaklanabiliyorum. 'yi dört gözle bekliyorum ve bugünden itibaren turnuvadaki diğer maçlara bakacağız."

SON DAKİKA