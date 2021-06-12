Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer transfer girişimlerini sıklaştırdı.

Sörloth için Trabzonspor 'un beklediği cevabı alması en iyi ihtimalle Temmuz ayını bulacak. Bu yüzden forvet transferinde frene basıldı.

Ancak Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede Marcelo Saracchi dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.