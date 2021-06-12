Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

Son dakika transfer haberi: için teklife hazırlanıyor

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililerde gündeme gelmişti. İngiliz basınında yer alan haberde 'nın yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 16:24
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer transfer girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

Sörloth için 'un beklediği cevabı alması en iyi ihtimalle Temmuz ayını bulacak. Bu yüzden forvet transferinde frene basıldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

Ancak Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede Marcelo Saracchi dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

'un ilgisini çeken Leipzig'in Galatasaray'a da önerdiği, sezonu Fulham'da kiralık olarak tamamlayan oldu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

İngiliz basınında yer alan haberde 'un için teklif hazırlığında olduğı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ademola Lookman için teklife hazırlanıyor

23 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu , sağ ve sol kanatın yanı sıra forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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