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Son dakika haberleri: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Son dakika haberleri: Spor Toto 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak. Bordo-mavililer 27-28 Haziran tarihlerinde 'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:27
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

'i 71 puanla 4. sırada tamamlayan , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 27-28 Haziran tarihlerinde 'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da 'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 'daki Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek.

Trabzonspor, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, maçı için hazırlanacak.

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