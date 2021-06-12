Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler belli oldu! Doğan Alemdar, Aleksander Sörloth, Jack Wilshere...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

ALFONSO ESPINO

Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alfonso Espino Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

STEVEN CAULKER

Bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve Süper Lig devlerinin radarında yer alan Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas ile görüşen yıldız futbolcu, Yunan yıldızdan oldukça olumlu tepkiler aldı.

DOĞAN ALEMDAR

EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarına başlayan bordo mavili ekip, Kayserispor forması ile başarılı bir performans sergileyen Doğan Alemdar için temaslara başladı.

JACK WILSHERE

Bournemouth ile sözleşmesi biten ve şuan kulüpsüz olan Jack Wilshere Trabzonspor'un gündemine geldi. Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 289 maça çıktı, 20 gol atıp, 40 asist yaptı.

ALEKSANDER SÖRLOTH

Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran gelişme yaşandı. Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild, RB Leipzig'in gelecek sezon takım planlamasında Sörloth'u düşünmediğini yazdı. Bu gelişme transfer önceliği bulunan Trabzonspor cephesini harekete geçirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcuyla görüşerek geri dönme konusundaki fikrini soracak.