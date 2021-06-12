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Son dakika spor haberleri: Başkanı 'ndan transfer telefonu! ...

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak , ve 'i kadrosuna katan hız kesmiyor... sonrası satmayı planlayan bordo-mavililer, yıldız kalecinin yerini 'un genç file bekçisi 'la doldurmak istiyor. Trabzonspor Başkanı 'nun tranfer için bizzat devreye girdiği ve Kayserispor Başkanı 'nı telefonla aradığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:05
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer telefonu! Doğan Alemdar...

Transferin hızlı takımı , , ve 'i kadrosuna katmıştı. En az 3-4 bölgeye daha takviye yapmayı düşünen bordo-mavililer, kaleci 'ın sonrasında olası transferi için de temaslara başladı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, 'un kalecisi 'ı listesine aldı. 61saat.com'un haberine göre; genç file bekçisi için Kayserispor Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan , oyuncunun durumunu sordu.

Gözbaşı, Doğan Alemdar'a yurt dışından bazı takımların da ilgisinin olduğunu Ağaoğlu'na iletti. Kayserispor, 19 yaşındaki kaleci için 5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da %30 pay istiyor.

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