Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig 'i 71 puanla 4. sırada bitiren Trabzonspor 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren bordo mavililer, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fırtına, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer edeceği isimleri de belirledi.