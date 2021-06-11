Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a rakip çıktı! oyuncu... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada bitiren 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Gelecek sezon için çalışmalara başlayan bordo mavililerin kadrosuna katmak istediği hücum oyuncusu için rakip çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 09:59 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:11
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

'i 71 puanla 4. sırada bitiren 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren bordo mavililer, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

Fırtına, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer edeceği isimleri de belirledi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

'un kadrosuna katmak istediği Real Betis'in hücum oyuncusu için Meksika ekiplerinden Monterrey'in devreye girdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

Betis, bir yıllık sözleşmesi kalan Tello'yu satarak bonservis geliri sağlamak istiyor.

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