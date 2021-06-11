Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a rakip çıktı! İspanyol oyuncu... (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 71 puanla 4. sırada bitiren Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'i 71 puanla 4. sırada bitiren Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren bordo mavililer, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Fırtına, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer edeceği isimleri de belirledi.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Real Betis'in hücum oyuncusu Cristian Tello için Meksika ekiplerinden Monterrey'in devreye girdiği belirtildi.
Betis, bir yıllık sözleşmesi kalan Tello'yu satarak bonservis geliri sağlamak istiyor.