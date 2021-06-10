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Son dakika transfer haberleri | Biyonik adam Hamsik! İşte o rapor

'un yeni transferi , daha gelmeden taraftarları heyecanlandırmaya başladı. Dünyaca ünlü yıldızın 'de nasıl bir performans göstereceği merak konusu olurken, ortaya çıkan rapor bordo mavili taraftarları sevindirdi. İşte o rakamlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Biyonik adam Hamsik! İşte o rapor

Kariyeri boyunca Hamsik'in ismi sakatlıklarla anılmadı. Üst seviye liglerde oynarken, sadece 4 kez sakatlanan 33 yaşındaki Slovak futbolcu, sadece 14 maç kaçırdı. Kulüp takımlarında 645 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 139 gol atarken, 104 de gol pası vermeyi başardı. Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Slovak futbolcu, her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Biyonik adam Hamsik! İşte o rapor

'ın haberine göre, 33 yaşında olan ve 645 maçta sahaya çıkan Hamsik, sadece 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 2 kez de sarı kart cezalısı durumuna düştü. penaltılarda iyi bir performans sergileyemeyen Hamsik kariyeri boyunca attığı 28 penaltının 10'unu ağlarla buluşturmayı başaramadı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Biyonik adam Hamsik! İşte o rapor

Slovak yıldız kariyerinde 12 farklı teknik direktör ile çalıştı. Bunlar arasında (126 maç), (144 maç), (19) gibi önemli isimler var . Hamsik en fazla süreyi 174 maçla teknik direktör 'den alırken, bu mücadelelerde 43 gol attı ve 41 asist yaptı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Biyonik adam Hamsik! İşte o rapor

'nde de önemli bir performans ortaya koyan Hamsik, forması altında 32 maçta 5 gol attı ve 5 de gol pası verdi. futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Hamsik, 8 kez Slovakya'da yılın futbolcusu seçilmeyi başardı. Kariyeri boyunca sadece üç kupa kazanan Hamsik, 2 kez 'nı, bir kez de 'nı havaya kaldırdı.

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