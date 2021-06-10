Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın ikinci 'keşke'si Alexander Sörloth!

Hamsik bordo-mavili camiada büyük heyecan oluştururken, transferin gerçekleşmesi özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'yı çok mutlu etti. Avcı'nın, yönetimi arayarak emeği geçenlere teşekkür ettiği öğrenildi. Öte yandan başarılı hocanın bir televizyon programında yaptığı konuşma akıllara geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemindeki Sörloth ve Hamsik için "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Hamsik büyük oyuncu, keşke olabilseler" demişti. Avcı'nın 'keşke olabilse' dediği isimlerden biri olan Hamsik'in transferinin gerçekleşmesiyle birlikte özellikle sosyal medyada taraftarlar "Hamsik tamam sıra Sörloth'ta. Yönetim bir sürpriz yapıp Kuzeyin Kralı'nı getirecektir" yorumlarını yaptı.