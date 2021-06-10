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Son dakika spor haberleri: 'da ’nın ikinci 'keşke'si Alexander Sörloth!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , Gervinho ve Bruno Peres'in ardından Marek Hamsik'i de kadrosuna katarak bir bomba daha patlatmıştı. Trabzonspor'da 'nın 'keşke olabilse' dediği isimlerden biri olan Hamsik'in transferinin gerçekleşmesiyle birlikte özellikle sosyal medyada taraftarlar "Hamsik tamam sıra Sörloth'ta. Yönetim bir sürpriz yapıp Kuzeyin Kralı'nı getirecektir" yorumlarını yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:29
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın ikinci 'keşke'si Alexander Sörloth!

Hamsik bordo-mavili camiada büyük heyecan oluştururken, transferin gerçekleşmesi özellikle teknik direktör 'yı çok mutlu etti. Avcı'nın, yönetimi arayarak emeği geçenlere teşekkür ettiği öğrenildi. Öte yandan başarılı hocanın bir televizyon programında yaptığı konuşma akıllara geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemindeki Sörloth ve Hamsik için "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Hamsik büyük oyuncu, keşke olabilseler" demişti. Avcı'nın 'keşke olabilse' dediği isimlerden biri olan Hamsik'in transferinin gerçekleşmesiyle birlikte özellikle sosyal medyada taraftarlar "Hamsik tamam sıra Sörloth'ta. Yönetim bir sürpriz yapıp Kuzeyin Kralı'nı getirecektir" yorumlarını yaptı.

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