Hamsik Trabzonspor'da

Yeni sezon öncesinde tecrübeli ve Avrupa futbolunda önemli yerleri olan isimleri renklerine katarak şampiyonluk kadrosu kurma hedefindeki Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Yaklaşık 20 gündür süren transfer operasyonunun tüm ayrıntılarını FOTOMAÇ ele geçirdi. İşte adım adım transferin hikayesi: Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime sunduğu raporda, "Orta sahaya tecrübeli bir isim istiyorum" dedi, ilk etapta gündeme Karagümrüklü Biglia geldi.

PRİM VE BONUSLAR EKLENDİ

Ancak daha sonra Avcı, Marek Hamsik ismini talep edince gündem değişti ve oyuncuyla görüşmeler başladı. İlk etapta futbolcunun talep ettiği 3 milyon 500 bin euro üzerinden başlayan pazarlıklar, Trabzonspor kurmaylarının önerdiği üst limit olan 1 milyon 500 bin euro seviyesine çekildi. Sözleşmeye ek olarak yıllık 700 bin euro imza parası, şampiyonluk primi ve çeşitli bonuslar da eklendi. Bu teklifi kabul eden Hamsik, durumu ailesiyle değerlendirmek için kısa bir süre istedi.

ABDULLAH AVCI DEVREYE GİRDİ

Bu sırada devreye giren teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik ile uzun soluklu bir görüşme gerçekleştirdi. Takımın gelecek sezonki oyun planı ve hedefleri konusunda bilgiler verilen Slovak yıldız, Avcı'dan, "Tek hedefimiz var o da şampiyonluk" sözünü aldı. Ayrıca oyun planında Hamsik'e göre bir planlama yapacağını da aktaran Avcı, tecrübeli futbolcunun ikna olması yönünde önemli rol oynadı.

ÖNCE TATİL SONRA KAMP

Slovakya Milli Takımı'nın kampında 2 yıllık imza atan Hamsik'e bordomavili ekipte önümüzdeki sezon büyük bir sorumluluk verilecek. Takımın saha içi lideri olacak 33 yaşındaki orta saha, EURO 2020 sonrasında yapacağı kısa tatil sonrası Karadeniz devinin çalışmalarına katılacak.

GLADYATÖR BAŞLIĞI İLE TANITILDI

Trabzonspor, Hamsik için önce twitter'dan 'GRANDEEEEEEEE' notu ile bir paylaşım yaptı. Daha sonra 'Gladyatör' başlığı ile paylaşılan videoda savaşçı kaskı görünürken, Hamsik'in saç stiline gönderme de yapıldı. Slovak futbolcu, savaşçı kaskı ile Şenol Güneş Stadı'da çıktı. Marek transferiyle Abdullah Avcı, kafasındaki merkez üçlüyü oluşturmuş oldu. Hamsik-BakasetasÖmür'ün arkasında ise Mallı, Berat, Flavio, Parmak ve Trondsen yarışacak.

FORMA NUMARASI 17

Kariyerinin ilk döneminde Brescia'da 14 numaralı formayı bir sezon giyen Marek Hamsik ardından sadece 17 numarayı seçti. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih eden tecrübeli futbolcunun formasına taraftarın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

MALİYETİ 4.4 MİLYON EURO

Fırtına, Hamsik transferinin detaylarını duyurdu. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan Hamsik arasında 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-22 sezonu için 1 milyon 500 bin euro, 2022-23 için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700 bin euro imza ücreti verilecek."

KUCKA'DAN OLUMLU REFERANS

Bordo-mavili takımda daha önce forma giyen Slovak oyuncularla da temasa geçen Marek Hamsik, Kucka başka olmak üzere herkesten kulüp ve şehir hakkında olumlu raporlar aldı. Kucka'nın Hamsik'e, "Trabzon şehri Napoli gibi takımına aşık ve herkes Trabzonsporlu" dediği öğrenildi.

AİLESİ DE ÇOK SICAK BAKTI

Bu görüşmelerin ardından teklifi ailesine açan Hamsik, ailesinden de gereken tüm desteği aldı. Ailesinin de Trabzonspor ve şehir hakkında yaptıkları araştırmalardan sonra bu transfer sürecinde gereken tüm desteği verdiği öğrenildi.

BELGELER ZORLUKLA ULAŞTIRILDI

Tüm bu gelişmelerden sonra Marek Hamsik, kendisiyle görüşen yetkili menajere tüm şartları kabul ettiğini ve kontratın kendisine gönderilmesini iletti. Ancak Slovakya Milli Takım kampına pandemi koşulları nedeniyle belgelerin ulaştırılması biraz zaman aldı. Belgeler kendisine ulaştıktan sonra imzalayan ve geri dönüş yapan 33 yaşındaki oyuncunun, "Avrupa Şampiyonası öncesi transfer sonuçlandığı için mutluyum. Trabzonspor ile buluşmak ve o atmosferi solumak için sabırsızlanıyorum" dediği öğrenildi.

GÖTEBORG ILE FESİH

Hamsik'in kulübü Göteborg ile sözleşmesinin ağustos ayında bitiyor olması nedeniyle, Trabzonspor görüşmelere başladığı ilk andan itibaren İsveç ekibi ile iletişime geçti. Fesih hakkını kullanan Hamsik, serbest kaldıktan sonra Fırtına ile sözleşme imzaladı.

FOTOMAÇ NE DERSE O

Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, farkını bir kez daha gösterdi. FOTOMAÇ, Trabzonspor'un Slovak orta saha Hamsik ile ilgilendiğini 26 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye ilk kez duyuran gazete olmuştu.