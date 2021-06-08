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için Swierczok iddiası

medyasında yer alan habere göre, bordo mavili ekip 'te forma giyen 'u renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon ülkesinde 'de kiralık forma giyen Polonyalı forvet, attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Trabzonspor için Swierczok iddiası

medyasında yer alan habere göre, bordo mavili ekip 'te forma giyen 'u renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon ülkesinde 'de kiralık forma giyen Polonyalı forvet, attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Haberde ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için Bulgar ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon 'da Piast Gliwice formasıyla dikkat çeken Swierczok, ligde, kupada ve 'nde oynadığı toplam 28 maçta 17 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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