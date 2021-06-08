Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'dan 30 milyon euro bekliyor

Son dakika transfer haberleri: Çakır, ve 'dan 30 milyon euro bekliyor

sadece gelecek oyuncular konusunda değil, gideceklerle ilgili de çok haraketli bir yaz dönemi yaşayacak. Bordo-mavililer transferin gözdesi konumunda bulunan Çakır, ve 'dan toplam 30 milyon euro gelir bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'dan 30 milyon euro bekliyor

ve 'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayan , ile sözleşmesi biten 'yı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Satışından en yüksek gelir beklenen isim; Çakır. ile 'de boy gösterecek olan yıldız file bekçisinin fiyatı 20 milyon euro olarak belirlendi. Bordo-mavililer, turnuva sonrası tüm teklifleri değerlendirip, oyuncunun da isteği doğrultusunda transfere izin verecek.

30 MİLYON BEKLENTİSİ
Gitmesi beklenen diğer iki oyuncu; ile ... Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Djaniny'nin 'nda çok ciddi bir piyasası var. Yönetim, menajerler aracılığıyla teklifler gelen Djaniny'den masraflar çıkıldığında en az 6 milyon euro gelir bekliyor. Ekuban ise kariyerine 'da devam etmek amacında. 2019'da 1 milyon euro karşılığında bonservisi alınan ve 1 yıl kontratı kalan yıldızdan, minimum 4 milyon euro gelmesi planlanıyor. Bordo-mavililer; Uğurcan, Djaniny ve Ekuban'ın muhtemel satışından toplamda 30 milyon euro gelir bekliyor.

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