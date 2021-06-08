Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'dan 30 milyon euro bekliyor

Gervinho ve Bruno Peres'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayan Fırtına, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita'yı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Satışından en yüksek gelir beklenen isim; Uğurcan Çakır. A Milli Takım ile EURO 2020'de boy gösterecek olan yıldız file bekçisinin fiyatı 20 milyon euro olarak belirlendi. Bordo-mavililer, turnuva sonrası tüm teklifleri değerlendirip, oyuncunun da isteği doğrultusunda transfere izin verecek.



30 MİLYON BEKLENTİSİ

Gitmesi beklenen diğer iki oyuncu; Djaniny ile Ekuban... Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Djaniny'nin Arap Yarımadası'nda çok ciddi bir piyasası var. Yönetim, menajerler aracılığıyla teklifler gelen Djaniny'den masraflar çıkıldığında en az 6 milyon euro gelir bekliyor. Ekuban ise kariyerine İtalya'da devam etmek amacında. 2019'da 1 milyon euro karşılığında bonservisi alınan ve 1 yıl kontratı kalan Ganalı yıldızdan, minimum 4 milyon euro gelmesi planlanıyor. Bordo-mavililer; Uğurcan, Djaniny ve Ekuban'ın muhtemel satışından toplamda 30 milyon euro gelir bekliyor.