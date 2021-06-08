Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Cornelius pişman oldu! Menajeri Trabzonspor'a haber gönderdi

Son dakika transfer haberleri: Cornelius pişman oldu! Menajeri 'a haber gönderdi

'un daha önce birkaç teklif yaptığı ama anlaşamadığı 28 yaşındaki Danimarkalı forvet pişman oldu. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, bordo-mavili yönetime “Yeniden görüşelim” haberi gönderdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Cornelius pişman oldu! Menajeri Trabzonspor'a haber gönderdi

Teknik direktör 'nın forvet transferinde ilk tercihi olan için yönetim büyük uğraş verse de sonuca ulaşamamıştı. Uzun pazarlıklar sonucunda 'ya bonservis bedeli olarak taksitlerle 4 milyon euro öneren , 28 yaşındaki forvete de 3 senelik kontrat üzerinden yıllık 1.8 milyon euro maaş teklif etmişti. Bordo-mavililer, kulübünü büyük oranda ikna etmesine rağmen menajeri rakamı yükseltip, 2.5 milyon euro'da diretince konu kapandı. , gibi kulüplerle görüşen Danimarkalı oyuncunun menajeri, beklediği teklifleri alamayınca "Tekrar konuşabiliriz" mesajını yollarken, ise "Şu an gündemimiz farklı" cevabını verdi.

Kariyerinde toplam 304 maça çıkan Cornelius, 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

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