Son dakika transfer haberleri: Cornelius pişman oldu! Menajeri Trabzonspor'a haber gönderdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferinde ilk tercihi olan Andreas Cornelius için yönetim büyük uğraş verse de sonuca ulaşamamıştı. Uzun pazarlıklar sonucunda Parma'ya bonservis bedeli olarak taksitlerle 4 milyon euro öneren Fırtına, 28 yaşındaki forvete de 3 senelik kontrat üzerinden yıllık 1.8 milyon euro maaş teklif etmişti. Bordo-mavililer, İtalya kulübünü büyük oranda ikna etmesine rağmen menajeri rakamı yükseltip, 2.5 milyon euro'da diretince konu kapandı. Mainz, Kopenhag gibi kulüplerle görüşen Danimarkalı oyuncunun menajeri, beklediği teklifleri alamayınca "Tekrar konuşabiliriz" mesajını yollarken, Trabzonspor ise "Şu an gündemimiz farklı" cevabını verdi.



Kariyerinde toplam 304 maça çıkan Cornelius, 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.